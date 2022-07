Kyrgios: „Wimbledon-Titel hätte mir geschadet“

In vier Sätzen hatte sich Nick Kyrgios in seinem ersten Grand-Slam-Finale geschlagen geben müssen. Novak Djokovic konnte das Endspiel des Rasen-Klassikers in Wimbledon mit 4:6, 6:3, 6:4 und 7:6 (7:3), dass es für den Australier nicht zum Sieg reichte, hätte jedoch auch etwas Gutes, so Kyrgios.