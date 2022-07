Haas staunte über Haas: „Das wär‘ was im Fußball“

Haas war übrigens nur die Speer-Spitze der Sturm-Fraktion am Red Bull Ring. Jörg Siebenhandl und David Affengruber schlenderten am Freitag durchs Paddock. Das Rennen gab sich auch der beste Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saision, Jakob Jantscher mit seiner Frau Andrada. „Einfach mega. Ich war mit Salzburg schon einmal in Valencia beim GP. Auch in Monaco waren wir einmal, dort ist‘s mit den Pools in den Hospitalitys schon auch lässig“, lachte Jantschi, der auch die Kollegen Wüthrich, Kiteishvili und Ingolitsch im Schlepptau hatte. „Das sind die echten Fans bei uns, die spielen Formel 1 dauernd auf der Playstation.“