Ein Verkehrsunfall, der mit einem Feuer endete

Wenn sich Öl, Feuer und Wasser treffen - fatal!

Ein Inferno, das wahrscheinlich keines geworden wäre, hätte man vor 200 Jahren in der Brandbekämpfung die Mittel von heute gehabt. Eine Schauübung der Stadtfeuerwehr und des Roten Kreuzes Imst anlässlich des Gedenkens demonstrierte dies gestern auf spektakuläre Art. Die Flammenhölle wurde damals sicher nicht durch unsachgemäßes Hantieren mit einer Fritteuse ausgelöst. Was aber passiert, wenn man brennendes Öl mit Wasser löschen will, konnte das staunende Publikum in einem dafür eigens gebauten Holzraum sehen: Eine meterhohe Stichflamme mit fatalen Folgen. Zum zweiten Mal wurde die Rettungskette aktiviert.