„Möglichst viele orange Shirts mit grünem Herz“

Christopher Drexler zu Gast im improvisierten krone.tv-Studio in Spielberg. Der Landeshauptmann der Steiermark sinniert im Gespräch mit Michael Fally über die Wertschöpfung des Grand-Prix-Wochenendes, seine Erinnerungen an den ehemaligen „A1-Ring“, die Geschichte um sein Minardi-Leiberl - und was Helmut Marko damit zu tun hat - und das Bestreben, „auf möglichst vielen orangen Shirts ein grünes Herz zu picken“.