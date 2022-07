Auch von Thiem gab es Lob für Neumayer

„Mehr als Talentprobe“

Von Thiem gab es Lob für Lukas, der nächste Woche Quali in Triest spielt: „Mit 19 bei einem so großen Challenger im Viertelfinale zu stehen und Rinderknech zu schlagen, ist viel mehr als eine Talentprobe. Ich hoffe, dass er und Filip Misolic bald in den Top 100 sind. Misolic hat ein Challenger gewonnen. Dazu ist Luki zu 100 Prozent in der Lage.“