Tauernstrecke am Pass Lueg soll neu gebaut werden

Die ÖBB haben nun grünes Licht für die ersten Planungsschritte für einen Neubau der Tauernstrecke am Pass Lueg in Salzburg gegeben. Zwischen Golling-Abtenau und Stegenwald sollen fünf Kilometer der zweigleisigen Strecke neu errichtet werden. Das soll nicht nur die Fahrzeiten verkürzen: In der Vergangenheit musste die wichtige Verbindung in die Salzburger Gebirgsgaue und nach Kärnten immer wieder einmal wegen Lawinengefahr, Hochwasser oder drohender Felsstürze gesperrt werden.