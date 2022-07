Eklat bei der Pressekonferenz vor Prater Catchen!

Heute Abend ist es so weit! Beim traditionellen Prater Catchen geht es am Wochenende heiß her. Im Mittelpunkt steht der „Last Man Standing“-Kampf zwischen Wrestling-Legende Michael Kovacs und dem Publikumsliebling Peter White. White setzt im Ring seine Karriere aufs Spiel - sollte er verlieren, verabschiedet er sich aus der Community. Schon am Donnerstag war die Anspannung bei beiden Athleten zu spüren, denn der Alt-Star hat sich bei der Vertragsunterzeichnung nicht im Griff. Im Video sehen Sie die faustdicke Auseinandersetzung!