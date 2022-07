Rosentaler Ausflugsziel von Mure verwüstet

40 Liter Regen in 24 Stunden

„Am Loiblpass gab es gestern eine Regenmenge von 28 Liter in 24 Stunden“, erklärt Steffen Dietz vom Wetterdienst UBIMET. Aber westlich der Messstation kam es zu noch mehr Niederschlag: „Hier verzeichnete die Messstation im Bodental zirka 33 Liter in einer Stunde. Insgesamt gab es 40 Liter Niederschlag, was schon reicht, um eine Mure auszulösen“, sagt der Experte.