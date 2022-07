Immer mehr Menschen suchen Zuflucht in der Natur

Als größte Motivation zum Wandern führte über die Hälfte (56 %) „gesundheitliche Gründe“ an, noch vor den „sozialen Gründen“ (39 %). Wobei es hierbei nicht nur um die körperliche, sondern auch um die mentale Gesundheit geht, bietet Wandern in der Natur doch eine hervorragende Möglichkeit, um zu entschleunigen und vor dem stressigen Alltag zu fliehen. Diese Aspekte sind durch die Pandemie scheinbar wichtiger geworden, denn seit deren Beginn gehen 30 % aller Befragten noch häufiger wandern als zuvor. In die gleiche Richtung zielt das Ergebnis, dass nur vier Prozent aller Befragten einen Internet-Zugang am Wanderort benötigen. Wandern bedeutet für immer mehr Menschen also nicht nur die wohltuende Flucht aus der Zivilisation in die Natur (95 %, Vorjahr: 85%), sondern kommt auch einem Digital Detox gleich.