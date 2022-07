Austria-Jungstar: Locker trotz mehrerer Lockrufe

Letzte Saison dribbelte sich Matthias Braunöder mit 19 Jahren in Austrias Startelf. Tolle Leistungen samt sieben Scorerpunkten in 26 Liga-Partien sorgten dafür, dass die „Krone“-Leser den Burgenländer als Jungstar des Jahres wählten, Klubs wie Hoffenheim Interesse zeigten. „Es gab einige Anfragen. Letztlich will jeder einmal in eine größere Liga. Es geht um den richtigen Zeitpunkt“, sagt der Newcomer der Saison. Der stets alles mit dem Berater abstimmte, trotz Lockrufen locker blieb.