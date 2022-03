Matthias Braunöder ist „Jungstar des Jahres“

Den 26. September 2021 vergisst Matthias Braunöder nie: „Weil ich beim 4:3 in Hartberg erstmals in Austrias Startelf stand! Auch wenn ich davor schon ein paar Mal eingewechselt worden war, so ist das erste Mal in der Startelf doch etwas Besonderes!“ Ging es schon vorher nur bergauf für den violetten Shootingstar, so ging es ab dem 4:3 steil bergauf mit ihm. Das „Startelf-Leiberl“ gab er nie mehr ab, mittlerweile ist der 19-Jährige eine fixe Größe bei Violett - und damit auch zu Recht unser „Lotterien-Jungstar des Jahres“!