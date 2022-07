Naturschutzressort: Bedenken gegen Mega-Solarpark!

In der sonst so beschaulichen obersteirischen Marktgemeinde St. Peter-Freienstein ist es unruhig geworden - und zwar, seit SPÖ-Bürgermeisterin Anita Weinkogl das Mega-Solarprojekt auf 27 Hektar grüner Wiese in den Gemeinderat gehievt hat. Das Gros der Bürger hat erst aus der „Krone“ von der Kritik an den zwei gigantischen Anlagen erfahren, und seitdem wächst der Widerstand in der Bevölkerung.