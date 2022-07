Mann (81) bei Holzarbeiten von Baum erfasst - tot

Schrecklicher Arbeitsunfall am Dienstagvormittag in Tirol! Ein 81-Jähriger wollte eine 30 Meter hohe Fichte fällen. Nachdem er den Baum mit einem Stahlseil befestigt und angeschnitten hatte, stürzte die Fichte um und erfasste ihn. Er verstarb noch an der Unfallstelle.