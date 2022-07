Viele Schlupflöcher bei Salzburgs Leerstandsabgabe

Wer zum Beispiel in der Stadt Salzburg eine zumindest sechs Jahre alte 100-Quadratmeter-Wohnung besitzt und sie leer stehen lässt oder demnächst leer stehen lassen will, den wird das neue Gesetz zur Leerstandsabgabe nur ein müdes Lächeln kosten: Eine derartige Immobilie in der Landeshauptstadt dürfte allein in den vergangenen fünf Jahren eine Wertsteigerung von zumindest 20 bis 30 Prozent erfahren haben, um 100.000 Euro oder weit mehr teurer geworden sein. Die demnächst fällige, jährlich zu entrichtende Abgabe wird dennoch nur 1000 Euro betragen - maximal! Denn die Auflistungen im Gesetzesentwurf sind Höchstbeträge.