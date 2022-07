Staatsanwaltschaft will Erklärung von Grünen-Chef

Nun ist die Justiz am Zug. Ein Ermittlungsverfahren gegen Schellhorn läuft mittlerweile. Die Staatsanwaltschaft hat sämtliche verwaltungsrechtliche Unterlagen und Gutachten zu den Umbau-Plänen angefordert. Der Grünen-Chef bekommt in Kürze Akteneinsicht. Er hat die Möglichkeit, sich gegenüber dem Staatsanwalt zu äußern. Er muss das allerdings nicht tun. So besagen es seine Rechte als Beschuldigter des Verfahrens.