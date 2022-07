Treibachs Foto-Finish ++ Kundl goes Regionalliga

In unserer Ausgabe vom 4. Juli beschäftigen wir uns mit drei Teams aus Österreich. Den Start macht der Simmeringer SC, der zurück in der Wiener Stadtliga ist. Als Zwischengang erhalten Sie einen Einblick in die Vorbereitungen auf die zweite Regionalliga-Saison des Kärntner Clubs SK Treibach. Zum Ausklang erfahren wir auch noch, wie es beim SC Kundl in der Hypo Tirol Liga zum Aufstieg gereicht hat. Von Ost bis West ist für jeden etwas dabei!