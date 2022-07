Hochzeit, Kapitänsamt, Tochter: „Alles auf einmal“

„Ich bin immer viel in dieser wunderschönen Stadt unterwegs. Daham sterben die Leut, hat mir ein älterer Wiener gesagt“, lacht Lukas Mühl. Der gerne im ersten Bezirk schlendert, auch auf den Kahlenberg fährt: „Dort fühle ich mich wie in der Toskana“, schwärmt der Deutsche, der sich auf der Überholspur befindet: Im Sommer heiratete er seine Tatjana in der bayrischen Heimat, in der Vorbereitung wurde er nach nur 28 Ligaspielen Kapitän, in den nächsten Tagen kommt sein Töchterchen auf die Welt. „Extrem spannende Zeiten, es passiert alles auf einmal“, so der 25-Jährige.