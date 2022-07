Barcelona verhandelt über weiteren Rechteverkauf

Der in finanziellen Schwierigkeiten steckende FC Barcelona will einem Bericht der spanischen Sportzeitung „Mundo Deportivo“ zufolge einen weiteren Anteil an seinen Fernsehrechten verkaufen. Der Fußball-Club erhoffe sich damit einen Erlös von etwa 400 Millionen Euro, schrieb das Blatt aus Barcelona am Samstag. Davon sollten rund 200 Millionen für weitere Verstärkungen ausgegeben werden, darunter auch für Torjäger Robert Lewandowski von Bayern München.