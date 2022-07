Mieser Abgang von Soziallandesrätin Fischer

Es geht bergab! Nein, leider nicht mit den Spritpreisen oder der Inflation, sondern mit der aktuellen Landesregierung. Nun hat auch die Grüne Gabriele Fischer offiziell gesagt, was inoffiziell nach ihrer parteiinternen Abwahl glasklar war: Nach dem 25. September hängt sie die Politik an den Nagel. Welche Politik, fragen Sie? Hmmm, darauf habe ich leider auch keine passende Antwort. Was mir in Erinnerung von ihr bleibt: Sie fühlte sich, obwohl als Soziallandesrätin natürlich dafür zuständig, für so manche soziale Belange lieber nicht zuständig. Etwa bei Ungereimtheiten bei der Tiroler Soziale Dienste GmbH - Stichwort Flüchtlingsbetreuung. Noch „unzuständiger“ war sie bei den von der „Krone“ bisher an die Öffentlichkeit gebrachten Dramen um Kinder und Jugendliche in Tirol, die im Drogensumpf versanken und starben. Da schaut sie bis heute am liebsten weg.