Pistolenmann nach Einsatz bei Delogierung in Haft

Ein säumiger Mieter rastete, wie berichtet, am Dienstag, bei einer Delogierung in Korneuburg (Niederösterreich) aus und löste in weiterer Folge auch einen veritablen Polizeieinsatz aus: Die Cobra stürmte schlussendlich mithilfe der Feuerwehr das Mehrparteienhaus - der geständige Täter sitzt nun in U-Haft.