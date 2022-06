Mit Schrotkugeln durchlöchert: Mäusebussard tot!

Verletzungen waren zu schwer

Leider waren letztendlich sämtliche Bemühungen umsonst: „Am nächsten Tag bin ich gleich in der Früh in die Jösser Tierklinik gefahren. Dort hat man auf den Röntgenbildern gesehen, dass der Vogel Schrotkugeln im Bauchraum, aber auch in der rechten Schwinge sowie an einem Fang hatte“, so Bund. „Die Verletzungen waren zu schwer.“ Das Tier, das unter Schutz steht, wurde eingeschläfert.