Drei Millionen Euro flossen in die Ausbau-Planung

Die Salzburger haben eindeutig entschieden. Mit knapp 85 Prozent lehnten sie die Erweiterung der Mönchsberg-Garage am Sonntag klar ab. In letzter Sekunde. Denn im Sommer wollte die Parkgaragen-Gesellschaft am Krauthügel im Stadtteil Riedenburg zu bauen beginnen. Die Planungen für das Großprojekt mit geplanten Kosten in der Höhe von mindestens 40 Millionen Euro begannen vor mehr als zehn Jahren. Seither flossen rund 250.000 Euro pro Jahr in die Planung des Projekts. In Summe waren es circa 2,8 Millionen Euro.