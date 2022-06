Leoben hat auch in der Regionalliga einiges vor

Es war ein Herzschlagfinale in der steirischen Landesliga! Erst im direkten Duell in der letzten Runde setzte sich der DSV Leoben mit einem 0:0 in Voitsberg die Meisterkrone auf. Das erste Teilziel der Mission 2028 ist also erreicht - die Regionalliga Mitte. Präsident Dejan Stankovic und Obmann Mario Bichler haben aber schon neue Pläne. Bei uns in der Sendung der 3. Liga standen sie Marco Cornelius Rede und Antwort.