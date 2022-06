Leiche von Vermisstem (19) bei Kraftwerk entdeckt

Es waren tragische Szenen, die sich am 12. Juni in Kundl abspielten. Der junge Asylwerber hatte mit zwei Verwandten (20 und 30 Jahre) den Tag am Innufer beim Kundler Sportplatz verbracht. Als gegen 17.15 Uhr sein Schwager und sein Bruder nur mit den Füßen ins Wasser gegangen waren, beschloss der 19-Jährige, in dem nur rund zehn Grad kalten Inn schwimmen zu gehen. Und das wurde dem jungen Mann zum Verhängnis.