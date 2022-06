Von Strömung erfasst: Mann wollte im Inn schwimmen

Familie sucht auf eigene Faust

Daraufhin startete eine großangelegte Suchaktion: Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz suchten am Innufer und auf dem Wasser nach dem Vermissten. Auch ein Helikopter stand im Einsatz. Doch vergeblich. „Wir haben zwischen der Stelle in Kundl und dem Innkraftwerk in Kirchbichl alles abgesucht, konnten den Mann aber nicht finden“, erklärte die Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Die Suche am Wasser wurde mittlerweile eingestellt. Nun fährt man im Umkreis des Inns fort, die Familie des Abgängigen sucht zudem auf eigene Faust.