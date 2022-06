35.000 Euro Miete - Pogba-Wohnung für Haaland?

Letzterer geht aus Manchester weg, indem er United in Richtung Juventus Turin verlässt, Haaland hingegen kommt nach Manchester, um von Dortmund kommend für City zu spielen. „The Sun“ will in Erfahrung gebracht, dass es der perfekte Tausch ist - infrastrukturell gesehen. Denn die Luxus-Villa, die Pogba jetzt räumen muss, wird frei. Und Erling Haaland dürfte ein Auge drauf geworfen haben.