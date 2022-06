Comeback von Georg Teigl: „Hat uns alle gefreut“

Umso schöner, dass der 31-Jährige nun am Samstag beim violetten Test gegen St. Pölten nach der Pause sein Comeback feierte, da geriet auch das Ergebnis (2:4) in den Hintergrund: „Es hat uns sehr gefreut, war für ihn super“, so Trainer Schmid, „er hat gesehen, dass alles hält, das gibt ihm Sicherheit, ist ganz wichtig für den Kopf. Natürlich merkt man ihm die lange Pause und die fehlende Spielpraxis noch an, er trainiert auch noch dosiert, hat aber mittlerweile ein gutes Gefühl. Wir alle sind guter Dinge, dass er wieder zu voller und alter Stärke zurückfindet!“