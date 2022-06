„Das soll nicht letztes Turnier dieses Teams sein“

Selbst hatten sie ja immer an sich geglaubt – mit dem 3:2 gegen Serbien hat Österreichs U19-Team aber bei der Europameisterschafts-Endrunde endlich auch nach außen hin gezeigt, was in ihm steckt. Und sich so zumindest noch den dritten Gruppenplatz sowie das Play-off ums letzte Ticket für die FIFA-U20-Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Indonesien erkämpft!