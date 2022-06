Wahl-Umfrage birgt politischen Sprengstoff in sich

Man muss in Zeiten eines nie für möglich gehaltenen Krieges am Rande Europas vorsichtig sein, wenn man das Wort Sprengstoff in den Mund nimmt. Dennoch: Diese von der „Tiroler Krone“ in Auftrag gegebene Umfrage zur aktuellen politischen Lage in Tirol birgt jede Menge davon in sich.