Älteste Steirerin: Peggi ist wieder heimgekehrt!

„Gemma Peggi schauen!“ - Die älteste Steirerin ist zurück an ihrem Fundort. Wer das 5600 Jahre alte Skelett bestaunen möchte, hat ab sofort im Urgeschichtlichen Museum bei der Lurgrotte in Peggau Gelegenheit dazu. Am Samstag wurde die Ausstellung im Beisein von Kulturlandesrat Christopher Drexler eröffnet.