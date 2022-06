Badewetter mit bis zu 34 Grad hält noch bis Montag

Deshalb sollte man die Badetage nützen. Beim Sonnenbaden ist UV-Schutz unverzichtbar. Vor allem Kinder sind gefährdet. Ihre Haut ist sehr empfindlich und verfügt nur über einen geringen Eigenschutz. Wolfram Hötzenecker, Vorstand der Universitätsklinik für Dermatologie in Linz: „Die Haut vergisst nie, die Anzahl der insbesondere in der Kindheit durchgemachten Sonnenbrände hängt direkt mit dem Hautkrebsrisiko zusammen.“ Einige Tipps helfen, die Sonnenbrandgefahr zu verringern: Kinder bis zum ersten Lebensjahr sollten sich gar nicht in der Sonne aufhalten. Zwischen 11 und 15 Uhr ist die UV-Belastung besonders hoch. Sonnenschutz 30 Minuten vor dem Aufenthalt in der Sonne auftragen. 100-prozentigem UV-Schutz bei Brillen beachten.