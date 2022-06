Waldviertels Eiskönig testet Gmünder Kältesauna

Das erste ambulante Angebot im oberen Waldviertel für eine Kälte- oder Kryo-Sauna bietet seit wenigen Tagen das Gesundheitszentrum in Gmünd. Für die „Krone“ machte Eisbadekönig Robin Fraberger den Härtetest: Wie fühlen sich minus 141 Grad Celsius an? „Na ja, ich wäre gerne länger dringeblieben, aber leider darf man aus Sicherheitsgründen nur drei Minuten ins Gerät“, sagt der hartgesottene 29-Jährige, der - wie berichtet - schon lange als „Postler mit der kurzen Hose“ zu jeder Jahreszeit in Waidhofen an der Thaya bekannt ist.