Neue Covid-Welle baut sich in Salzburg auf

Trotz der steigenden Zahl an Neuinfektionen steht die Impfpflicht vor dem Aus. Am Mittwoch meldete das Land 471 Neuinfektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei rund 511. Während diese in der Stadt Salzburg mit 644 am höchsten ist, zeigt sich im Lungau mit 323 die niedrigste Inzidenz.