Marcus Schenkenberg wurde klammheimlich Papa

Am Mittwoch postete Macrus Schenkenberg ein Foto seines Söhnchens auf Instagram. Der Zwerg, der in eine Decke gewickelt in einem Bettchen liegt und mit süßem Gesichtsausdruck verträumt in die Welt schaut, macht das schwedische Topmodel mehr als glücklich. „Willkommen auf der Welt, mein wunderschöner kleiner Bub Collin!“, kommentierte der 53-Jährige den Schnappschuss. Klein-Collin soll schon vor sechs Wochen das Licht der Welt erblickt haben, heißt es.