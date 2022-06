Leihe fix! ÖFB-Dame verlässt den FC Bayern München

„Ich will einfach für meine Persönlichkeitsentwicklung noch eine neue Sprache mitnehmen und eine andere Art und Weise von Fußball sehen“, erläuterte die 115-fache ÖFB-Teamspielerin. „Und es wird mir gut tun, aus meiner Komfortzone - und München ist ein Stück weit Komfortzone geworden in den letzten Jahren - auszubrechen.“ In Rom wird sie weiter auf höchstem Level gefordert sein, was bei ihrer Entscheidungsfindung hoch angesiedelt war. „Ich will um alle nationalen Titel spielen und hoffentlich auch in der Champions League eine gute Figur abgeben. Meine Ambitionen sind ungebrochen“, betonte Wenninger.