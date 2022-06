Ab in die Staaten? Nix da! „Ich bleibe bei Sturm“

„Ich bin noch nicht fertig“

„Ich denke derzeit nicht an einen Transfer. Ich will eine gute Vorbereitung spielen. Ehrlich, ich bin bei Sturm noch nicht fertig. In meinem ersten Jahr sind wir Dritter geworden, letztes Jahr Zweiter - ich will noch ein besseres Jahr mit Sturm spielen.“ Dante denkt dabei an Europa: „Wir spielen ja vielleicht in der Champions League. Da will ich dabei sein.“