Harry Styles hat Gucci-Kollektion mitgestaltet.

„Traumgarderobe“

Die Idee zur Zusammenarbeit sei ihm bei einem Telefonat gekommen. „Ich schlug vor, mit ihm eine ,Traumgarderobe‘ zu entwerfen, ausgehend von diesen kleinen Kuriositäten, die in kindlichen Visionen zusammenkommen. Am Ende hatten wir eine Mischung aus Ästhetik vom Pop der 1970er-Jahre und der Bohème bis hin zur Überarbeitung des Bildes des Gentleman in einer umgestürzten Erinnerung an die Herrenschneiderei“, sagt Alessandro Michele.