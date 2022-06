Sandra Bullock kehrt Hollywood den Rücken

Vorerst will Bullock erst einmal nach ihrer eigenen Pfeife tanzen. „Ich will mich nicht mehr nach den Terminkalendern von anderen richten müssen, sondern nur noch nach meinem eigenen“, erklärte sie. In den letzten Jahren war der zweifachen Mutter der Spagat zwischen Karriere und Kindererziehung - sie hat Sohn Louis (12) und Tochter Laila (10) adoptiert - zu schwierig geworden: „Ich bin so müde und nicht mehr in der Lage, gesunde und kluge Entscheidungen zu treffen. Und darüber bin ich mir bewusst!“