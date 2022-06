Konstantin Wecker: Neuer Promi gegen Garage

Rund 25 Aktivisten machten währenddessen am Montag am Krauthügel mit einer Protestaktion im Frühverkehr auf den drohenden Baustellenverkehr aufmerksam. Mit „Gehzeugen“, also Holzgestellen, die Fahrzeuge simulieren, blockierten sie alle drei Minuten die Sinnhubstraße. Denn alle drei Minuten soll in der Bauphase ein Lkw zur Baustelle zu- oder abfahren. Zwei Gehzeuge sollten dabei die Größe eines Lkws widerspiegeln.