Hilflos verbrannt! Kicker starb kurz nach Team-Tor

Doch dort kam er nie an: In der Nähe der Stadt Fouka verlor Benhamouda auf der Autobahn Douaouda-Tipasa die Kontrolle über seinen Wagen - und prallte mit voller Wucht in einen Strommasten. Ein Feuer brach aus und der Fußballer sowie ein mitfahrender Freund verbrannten hilflos in dem Autowrack.