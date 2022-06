Ortlechner: „Bin kein Fan von Schnellschüssen“

Fakt ist aber auch, dass die Veilchen mit Goalie Früchtl, Holland, Tabakovic und Baltaxa erst vier Neuzugänge an Land ziehen konnten - auf der Gegenseite stehen jedoch bereits zehn Abgänge fest! Im Vergleich: Rapid verpflichtete bisher doppelt so viele Spieler. „Wir schauen aber nicht neidisch nach Hütteldorf, verfolgen einen klaren Plan. Ich bin kein Fan von Schnellschüssen, will diese so gut es geht vermeiden!“