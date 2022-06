„Die Schule war die schönste Zeit unseres Lebens“

Liebe liegt immer in der Luft

Was beim Treffen in Bad Gleichenberg immer wieder Thema ist: die Liebe. Da wird diskutiert, wer mit wem zusammen war, wer miteinander geflirtet hat und was aus den Liebeleien von damals geworden ist. Und noch etwas fällt extrem auf: diese Lebensfreude aller, diese Zufriedenheit, diese Fröhlichkeit. Man fühlt sich als Gast in dieser Runde einfach nur pudelwohl.