Die Musiker trotzten dem Regenwetter

Dass am ersten Festtag schon so viele Leute kommen. Mit dem habe ich nicht gerechnet.“ Obmann der Trachtenmusikkapelle St. Veit, Christian Jetzbacher, freut sich über den gelungen Start des Jubiläumsfestes zu Fronleichnam. „Nach der Corona-Pause ist sichtlich jeder froh darüber, wieder hier sein zu können“, sagt der Musiker. Trotz der Schlecht-Wetter-Prognose feierten hunderte St. Veiter am Donnerstag im Festzelt hinter der Kirche.