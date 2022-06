Rapid: Alles klar mit Burgi - Freitag Medizincheck

Laut „Krone“-Infos sind alle Details geklärt, sowohl die Ablöse (rund 500.000 Euro) mit St. Pauli, als auch die vertraglichen Details mit dem 33-jährigen Stürmer. Bereits am Freitag wird Burgi in Wien den Medizincheck absolvieren. Trainer Feldhofer bekommt also seinen „Mentalitäts- und Führungsspieler“ für die Offensive. Die jetzt komplett ist.