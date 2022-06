Weg frei! Burgstaller steht vor Rückkehr zu Rapid

„Wir haben unser erstes Angebot zweimal nachgebessert, in einem immer noch für uns seriösen und verantwortungsvollen Rahmen. Aber bei St. Pauli herrschte überhaupt keine Verhandlungsbereitschaft. Immer wieder wurde uns gesagt, dass mindestens eine siebenstellige Summe nötig sei. Gestern kam dann der Präsidiumsbeschluss, dass Burgstaller nicht in der zweiten Liga wechseln darf“, so Nürnberg-Sportvorstand Dieter Hecking gegenüber der „Bild“.