Kiew bei Rückkehr in Club-Bewerb gegen Fenerbahce

Dynamo Kiew kehrt als erste Club-Mannschaft aus der Ukraine seit der russischen Invasion in das Land in einen internationalen Fußball-Wettbewerb zurück. Der Zweite in der wegen des Krieges abgebrochenen nationalen Meisterschaft soll in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League gegen Fenerbahce Istanbul spielen. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Nyon in der Schweiz.