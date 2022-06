46-Jährige fuhr versehentlich ihre Mutter nieder

Immer wieder kommt es beim Reversieren mit dem Auto zu gefährlichen Unfällen - oft innerhalb der eigenen Familie. So auch am Montagnachmittag in Sinabelkirchen: Gegen 16 Uhr ging eine 74-jährige Frau von ihrem Wohnhaus in Richtung Garage. Dabei wurde sie von ihrer 46-jährigen Tochter, welche mit dem Pkw auf der Hauszufahrt reversierte, übersehen.