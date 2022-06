Ibrahimovic? Der neue Hartberg-Star bevorzugt Xavi

Avdijaj als erster Ansprechpartner

In Hartberg hat sich der Mittelfeldakteur sofort wohl gefühlt und mit Donis Avdijaj (der gestern leicht angeschlagen das Training abbrechen musste) prompt einen Ansprechpartner gefunden. „Meine Eltern kommen aus dem Kosovo, ich kann auch die Sprache - wie Donis. Wir haben uns gleich verstanden“, grinst Ejupi, der aufgrund der Ganzjahresmeisterschaft in Schweden voll in Saft steht, nur zwölf Tage Urlaub hatte. „Ich bin startklar!“