Königliche Cocktails für Felipe aus Krumpendorf

Ronaldo ist der erfolgreichste Torjäger der Welt, der Portugiese ist auch bei den Festen ein gern gesehener Gast. Die schmackhaften Cocktails hat Hofferer in der Corona-Zeit in Krumpendorf kreiert. „Mittlerweile gibt es zehn Sorten davon, sie werden in Deutschland abgefüllt und weltweit verkauft. Viele prunkvolle 6-Sterne-Hotels bieten sie an, aber auch beim Billa sind sie ganz normal im Supermarkt zu haben“, erzählt Mario. Der Klagenfurter ist ein Jetsetter - zwischen Glitzer und Glamour. Bei den extravagantesten Partys und Events in Marbella mixt er im „Ocean Club“ an der Costa de Sol, Red Bull plant viele Formel-1-Feierlichkeiten mit dem Kärntner.