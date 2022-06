Affenpocken-Fall in Niederösterreich bestätigt

Befürchtet wurde es bereits seit dem ersten Fall in Wien, nun sind die Affenpocken auch in Niederösterreich angekommen. Wie die Gesundheitsbehörden der „Krone“ am Freitagabend bestätigten, ist ein 36-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten an dem neuartigen Virus erkrankt. Bei dem Mann handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus Spanien. „Der Patient ist aber bereits auf dem Weg der Besserung“, spricht man beim Sanitätsstab des Landes von einem milden Verlauf. Konkrete Details bleibt man mit dem Verweis auf den Datenschutz allerdings schuldig.